Vocera profesores de filosofía: "Hay cierta mirada de desprecio a los docentes"

La vocera de los profesores de filosofía, Rosario Olivares, y el decano de educación de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Luis Alberto López, analizaron la objeción de ciencias, filosofía y orientación que realizó el Consejo Nacional de Educación (CNED) en ADN Hoy.

Para la docente, "desde el '98 que no hay una reforma curricular para tercero y cuarto medio. Y ya en ese año sufrimos el primer intento de eliminación por parte de Cristián Cox, que dirigía en esos momentos la unidad de currículum".

"En 20 años nos han intentado sacar del plan continuamente. Es una preocupación legítima", subrayó Olivares.

Además, la vocera de los profesores de filosofía acusó que "hoy no existe filosofía en educación técnica ni artística. No sé si ustedes saben, la educación técnica no tiene ni siquiera educación física. No tienen arte".





"Están privados de la mayoría de las disciplinas, no tienen espacios para la reflexión, el arte y la educación física", puntualizó.

Olivares acusó que en esta discusión "hay cierta mirada de desprecio a los docentes de filosofía, porque nadie nos pregunta. Son expertos que no son pedagogos, que no trabajan en la sala de clases, son los que definen hoy día las políticas educativas en Chile".

Por otro lado, Luis Alberto López aseguró que "ciencia y filosofía deben seguir siendo parte del plan general de educación media científico-humanista y técnico-profesional".

"Si no se imparten estas asignaturas, se va a privar a un grupo importante de estudiantes de enseñanza media de comprender la diversidad y acercarse a las grandes ideas filosóficas y científicas", concluyó.