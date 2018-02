Vocera de presos de Punta Peuco criticó el indulto a reo que quedó en estado vegetal

El pasado lunes, la Presidenta Michelle Bachelet indultó a un reo que quedó en estado vegetal en el penal de Alto Hospicio.

La determinación de la Mandataria no cayó bien en Punta Peuco, y fue la vocera Solange Roberts quien expresó su molestia: "Lamento mucho que esa persona quedara en estado vegetal para obtener un beneficio, el cual no sabemos de qué se trata. El Estado se está lavando las manos, porque Gendarmería no tiene la infraestructura ni el personal para cuidarlo".

Respecto a lo que están viviendo los presos en el penal, por violación a los derechos humanos, la mujer apuntó que "con nuestros padres sabemos que es un tema político, hemos comprobado de todas las maneras posibles las enfermedades que tienen, como lo exige la ley".