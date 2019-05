Vocera condenó ataque a carabinero durante marcha estudiantil: 'No apoyan ninguna causa social'

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, condenó los incidentes que se produjeron en el marco de la marcha estudiantil de este jueves.



Por medio de Twitter, la autoridad indicó que los agresores "no defienden ideas", poniendo un video en donde se ve al sargento primero de Carabineros, Mario Moya Reyes, siendo agredido por encapuchados.



"No apoyan ninguna causa social. No respetan el derecho de los ciudadanos. Son cobardes que atacan en grupo, encapuchados y solo representan violencia", dijo.



A los dichos de Pérez, se suman las de la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, quien de paso hizo un balance acerca de los desmanes.