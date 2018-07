Vlado Mirosevic: "La eutanasia es una asistencia para morir con dignidad"

El diputado por Arica del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, conversó en La Prueba de ADN acerca del proyecto de ley para regular la muerte asistida en el país, asegurando que "la eutanasia es una asistencia para morir con dignidad".

Mirosevic aseguró que "la votación de mañana es bastante histórica. Tengo la impresión que vamos a ganar con una mayoría bastante contundente".

La iniciativa indica que para postular a la muerte asistida las personas deben ser mayores de edad, y tener una enfermedad terminal o que produzca un sufrimiento incesante. Cuando eso suceda se podrá solicitar la eutanasia tras pedir la opinión a otro médico.

El legislador explicó que no se definirá el método para terminar con la vida del paciente, ya que "si dejáramos amarrado un procedimiento [para aplicar la eutanasia], si hay un cambio tecnológico habría que cambiar toda la ley".

Respecto a los temores de que la iniciativa podría prestarse para que personas soliciten terminar con la vida de terceros para su conveniencia, el congresista aseguró que "la libertad individual no es transferible (...) solo el paciente tiene el derecho a solicitar la eutanasia, nadie más. Ni el médico, ni la familia".

"Si es que el paciente no puede expresar su voluntad y no tiene registro de instrucciones previas, no se le puede practicar la eutanasia y la familia no puede decidir por él", comentó Mirosevic.