Viviana Vega, apoderada del Instituto Nacional: 'Me duele ver a nuestros chicos vulnerados'

La apoderada y miembro de uno de los centros de padres del Instituto Nacional, Viviana Vega, estuvo en Ciudadano ADN, refiriéndose a la tensa movilización que ha sido noticia durante los últimos días.

Vega comenzó planteando que "sorprende a muchas personas el hecho de que tengamos tres centros de padres", explicando una seguidilla de problemas de organización interna que dieron origen a esa situación, para luego indicar que, en su opinión, "una de las causas de la pérdida de excelencia académica del Instituto Nacional fue un tema de convivencia escolar. Se dijo que era producto de las tomas y movilizaciones, eso es un error, por no decir que se utilizó de manera nefasta a nivel político".

La representante de los apoderados cuestionó la posición que están tomando las autoridades de confrontar al estudiantado en toma. "Hoy se amenaza al estudiantado de los colegios emblemáticos que si no vuelven a clases van a perder el año", dijo, al tiempo que recordó que "el 2011 hicieron pasar a nuestros estudiantes por secretaría, hoy la amenaza no tiene sentido. Se ajusta un programa para que sean pasados de curso, creo que no es la argumentación válida para convencer a los jóvenes de que no hay que hacer movilizaciones".

También tuvo críticas para el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien acaba de anunciar que adelantará las vacaciones de invierno para el establecimiento. "Tengo que discrepar mucho de las decisiones que está tomando. Siempre ha tenido soluciones bastante cuestionables, como cuando propuso plantar ortigas para que la gente evitara tener sexo en el Parque, medidas no muy acordes a una autoridad". Sin embargo, señaló que espera "que esta decisión de adelantar las vacaciones sirva para que se hagan los ajustes para poder llegar a la solución".

Respecto al joven que resultó quemado tras arrojar una bomba molotov, Vega alertó que "llevamos muchos años en los establecimientos educacionales en donde se ha establecido que hay grupos radicales: ultraizquierda, ultraderecha, anarquismo. Si sabemos que tenemos grupos extremos, ¿cómo no se enfrenta ese problema de manera pedagógica? Si quiero evitar que sean nuestros chiquillos concientizados en una ideología, ¿cómo hoy día los establecimientos no tienen jornadas para tratar el tema?".

Vega expresó que "me duele muchísimo, me emociona y es dramático ver a nuestros chicos cómo ayer fueron vulnerados por nuestra propia autoridad, encerrados más de una hora en clases", agradeciendo "a algunos profesores que tuvieron el criterio de obstaculizar la entrada de Carabineros a las salas. Como hay otros también que los dejaron revisar las salas". Finalmente, denunció que "tenemos muchísimos cursos hoy día que no tienen profesor. Ayer teníamos muchos cursos donde no había un adulto responsable con nuestros hijos, y quedaron al arbitrio del ingreso de Carabineros. Mi hijo, en tercero medio, lleva dos meses sin profesor de matemáticas", remató.

Ciudadano ADN sumó al diálogo las declaraciones que dio la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien sostuvo que "ellos (Carabineros) tienen la obligación de actuar si hay un delito flagrante, pero en ese ejercicio deben cumplir con rigurosidad el protocolo que ellos mismos han previsto en relación a bombas lacrimógenas en lugares donde hay personas vulnerables, como niños y adolescentes".

También se incorporó, mediante un contacto telefónico desde Brasil, el periodista Aldo Schiappacasse, egresado del establecimiento. En su opinión, "el gran pecado que se cometió con el Instituto fue municipalizarlo durante la Dictadura". Agregó que "desde fuera, como institutano, me duele todo: el estado de la educación pública, el estado específico del instituto, que se haya perdido la calidad, pero fundamentalmente que se haya perdido la capacidad de diálogo".

El periodista finalizó su intervención señalando que cree que el Instituto Nacional "tiene que ser mixto, tiene que volver a ser de excelencia -y por eso debe haber un proceso de selección-, y salir de la municipalización, como toda la educación en Chile", y que "poner al Instituto Nacional bajo la actividad de la Municipalidad de Santiago fue quitarle un patrimonio al Estado, a la Nación, a la República".