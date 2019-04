Virginia Reginato presentó sus descargos tras solicitud de destitución en Tribunal Electoral

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, realizó sus descargos frente al Tribunal Electoral de Valparaíso, luego de la acusación de un grupo de concejales por notable abandono de deberes.



En la sede de Contraloría, la jefa comunal llegó junto a su abogado, Raúl Tavolari, quien comentó sobre los montos que "no hemos encontrado con números que no corresponden. Las partidas no se suman en la misma jerarquía, de tal manera que tenemos unas discrepancias no de los números mismos, sino que de las causas, títulos y capítulos que acompañan a esos números".



Recordemos que un informe del ente regulador señaló que existe un déficit en la Municipalidad de Viña del Mar por sobre los $17 mil millones. En tanto, la presentación de los concejales busca la destitución de Reginato.



Para el abogado, hay "un manejo equivocado de las sumas", puesto que estas "tienen que corresponder a las mismas causas, por ejemplo, el ingreso y el gasto devengado, el ingreso percibido y el gasto efectuado. Lo que no se puede hacer es combinar uno y otro, porque entonces se provoca una situación que está distorsionada".