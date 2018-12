Violento asalto a relojería en el Parque Arauco

Noticia en desarrollo. Con información de Axel Troncoso.

Un amplio operativo policial se registró esta mañana en el mall Parque Arauco, debido a un violento asalto a la relojería Leroy.

Según información preliminar de Carabineros, fueron cerca de 10 sujetos, los que vestidos con overoles ingresaron a la tienda a robar un número indeterminado de joyas.

Testigos relataron el hecho, el que describieron como una situación caótica y de mucho miedo.

"pasaron corriendo por el pasillo, encapuchados, tapándose la cara, y luego me di cuenta que era un asalto, así que me escondí, no sé si lo que escuchaba eran ruidos de vidrios o eran disparos", aseguró la testigo a ADN.

Los sujetos escaparon por una sálica cercana a un baño, y según información preliminar de Carabineros no hubo personas heridas ni disparos.

Se dice que afuera del centro comercial los esperaban 10 vehículos, en los que se dieron a la fuga.

Según información policial, en las calles cercanas, como Avenida Kennedy había "miguelitos", utilizados para evitar ser alcanzados.



foto