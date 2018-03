Violenta agresión a niño de 6 años fue denunciada y viralizada en redes sociales

Rocío Novoa, ADN

Una grave denuncia viralizó Catherine Soto a través de su cuenta de Facebook. Su hijo, de seis años, quien cursaba primer año básico en la escuela Arturo Alessandri Palma de Los Ángeles, sufrió el pasado lunes 19 de marzo una violenta agresión por parte de niños de cursos superiores, sin que ningún adulto estuviera vigilando.

"Mamá, yo estaba en el patio y unos niños me agarraron por la espalda, me sacaron el cordón de mi polerón y me lo enrrollaron en el cuello", comienza el relato, que se ha compartido masivamente a través de las redes sociales.

Y agrega que "después me llevaron al escenario abajo y me patearon la cabeza y las piernas. Cuando desperté después, todavía tenían el cordón muy apretado en mi cuello y yo no podía hablar ni respirar, después tocó el timbre y me dieron una patada en la pierna y se fueron corriendo", explicó, parafraseando lo que le habría contado a una carabinera.

En conversación con ADN.cl, Catherine indicó que se acercó a Carabineros, Fiscalía y a la Dirección de Educación de la Municipalidad de Los Ángeles para realizar la denuncia y cuestionar la ausencia de adultos responsables que cuiden de los menores durante el recreo.

"Se lavan las manos, se tapan, nadie vio nada. Mi hijo perdió la conciencia aún teniendo el cordón en el cuello. Pudo haber muerto ahí", afirmó, precisando que "fue tanto el forcejeo que eso es quemadura", en referencia a la imagen que ella misma subió con su denuncia.

Además, Soto indicó que tras su caso ha conocido los testimonios de otros padres. "Es impresionante el nivel, sin contar los de la misma escuela que han salido corriendo de ahí, porque no hacen nada en estos casos. Todo se tapa", expresó.

Respecto al futuro escolar del pequeño, su mamá espera encontrar un nuevo colegio. "Uno que este preparado para reaccionar en estos casos, con buenas redes", señalando que desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de Los Ángeles ha recibido apoyo y espera seguirlo teniendo en la búsqueda y en la atención a su hijo.

Desde la escuela Arturo Alessandri Palma, en tanto, declinaron hacer declaraciones, indicando que todo está en manos de la Dirección de Educación, quienes, también contactados por ADN.cl, indicaron que el niño y su madre están siendo asistidos por el área de convivencia escolar, pero que no podían emitir más comentarios ya que la encargada del área se encontraba en terreno.