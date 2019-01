Violencia obstétrica: Los casos en Chile que recuerdan al episodio ocurrido en Guatemala

Con información de Francisca Carvajal



La violencia obstétrica se instaló como debate tras conocerse el video de un hospital Guatemalteco donde una madre recibió al primer bebé del 2019 rodeada de una veintena de funcionarios que grabaron el nacimiento celebrando con cotillón y un conteo. En Chile el tema se judicializó con la presentación de tres querellas por tres partos que las madres catalogan como negligentes en el Hospital San Borja Arriarán.



Esto no es una fiesta de año nuevo ni un conteo familiar para recibir el 2019. Ocurrió en una sala de parto repleta de funcionarios de salud celebrando y alentando la llegada del primer bebé del año en el país centroamericano.

Esto se ha catalogado como violencia obstétrica. Un término que en Chile podría llegar a judicializarse luego que tres mujeres venezolanas presentaran querellas por los adversos partos que vivieron en el hospital San Borja Arriarán.

Son tres casos donde dos bebés terminaron con graves secuelas sicomotoras y una lactante falleció producto de complicaciones producidas por la demora de sus partos donde ellas acusan que no se les practicó cesárea oportunamente, al mismo tiempo en que fueron violentadas por ser migrantes. Estos son los testimonios de Carolina Delgado y Josephine Antypas.



"El niño que quedó con un daño de la cortesa cerebral, que es de la parte motora, cuando era un niño sano, que venía sano y me hicieron pasar a mí los peores momentos, porque nadie le daba esperanza de vida cuando nació", contó la primera, mientras que la segunda sostuvo que "mi hija tuvo dos horas de sufrimiento fetal, los cuales no se dieron cuenta porque estaban los médicos en redes sociales, no haciendo su trabajo (...). Mi hija no estaría así si se hubiera actuado como corresponde (...). Una niña que venía completamente sana, está postrada".



En el recinto se está desarrollando un sumario y no pueden descartar que el trato recibido por estas mujeres haya sido como ellas lo denuncian. El director subrogante del hospital San Borja Arriarán Alejandro Casals detalla el porcentaje de partos de migrantes que se reciben en este lugar y como se han evaluado los protocolos.



"Se ha revisado, tenemos el 70% de parto migrantes. Nos hemos adaptado en la red idiomática y estamos en permanente revisión de estos protocolos", dijo.

En agosto de 2018, la mesa de trabajo "Un Parto Respetado en Chile" propuso un proyecto de ley para evitar casos como los de estas tres mujeres. Incluso se dio a conocer la primera encuesta de nacimiento que realizó el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), que reveló que una de cada cuatro mujeres atendidas en el sector público sufrieron violencia física al interior de hospitales y el 56,4% señaló haber sido criticada por expresar su dolor y emociones.