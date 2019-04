Violencia en el pololeo: El caso de 3 víctimas de un mismo hombre

Un fuerte caso de violencia en pololeo destapó 24 horas. Agresiones verbales y hasta amenazas con cuchillos ha tenido que vivir Alejandra Ugarte debido a su expareja Andrés Vega Garrido, quien sigue libre.

La joven de 28 años solo estuvo un mes y medio con el sujeto, y lo que duró su relación fue tortuoso. Incluso la madre del hombre la había advertido.

"Ándate. Tú no conoces a mi hijo. Arranca", le habría dicho la progenitora, según relató Alejandra al canal de televisión.

Luego de terminada la relación, el sujeto la siguió amenazando, y llegó incluso hasta el trabajo de la mujer. Sus compañeros habrían llamado a Carabineros, y todo terminó este sábado en una persecución policial y detención de su expareja, sin embargo, quedó en libertad.



Foto: Andrés Vega Garrido - 24 Horas

Segunda y tercera víctima

Este martes apareció otra víctima del mismo hombre: la venezolana Angélica Zambrano, quien sufrió las mismas situaciones, e incluso con peores consecuencias.

"Me lanzó un manotón que me fisuró la nariz. Esa fue la primera agresión fuerte que tuve", confesó la antigua pareja de Vega en el matinal Muy Buenos Días de TVN, quien terminó con él hace solo 3 meses.

"Yo estuve así de morir. Él me ahorcó a un punto que no podía respirar. Llegó un momento en que me dio una patada en la costilla, y yo estaba tirada en el piso pidiéndole perdón", relató.



Foto: Ángelica Zambrano - 24 horas

Asimismo, informaron de una tercera víctima que también habría vivido lo mismo que las anteriores.

Según consignó el mismo canal de televisión, se decretó una orden de detención en contra de Andrés Vega.

Por otra parte, el sujeto será investigado por maltrato animal debido a imágenes que entregaron de sus mascotas en precarias condiciones.

Actualmente, el parlamento está trabajando en una modificación para penalizar la violencia en el pololeo.