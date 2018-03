Villalobos: Me enteré por la prensa de que había problemas con evidencias obtenidas en estas causas

"Me enteré a través de la prensa de que existían problemas con las evidencias obtenidas en estas causas, sin saber los detalles. Además, que había alteraciones en las pruebas".

Esta es parte de la declaración como testigo que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, hizo ante el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, a cargo de la Operación Huracán.

"Respecto de la Operación Huracán en sí puedo indicar que me informaron que iban a operar, con esto me refiero a que iban a efectuar las detenciones, creo que un día antes de efectuarlas (el 23 de septiembre de 2017). El día del operativo no estaba acá en el país, no recuerdo dónde estaba en comisión de servicio, pero recuerdo que estaba fuera porque vi que fue el general (Gonzalo) Blu quien hizo el punto de prensa", señaló la máxima autoridad, según consigna El Mercurio.

Y agregó: "Hago presente que cuando entregaron antecedentes para solicitar órdenes de detención también se me dio cuenta, pero no me dieron los antecedentes".

Villalobos, que atestiguó junto a un abogado asistente y dos funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI, reveló además que "sobre la creación de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de La Araucanía puedo señalar que no recuerdo en este momento cuándo fue, pero sí sé que nombré como jefe al, en aquel tiempo, coronel Marcelo Teuber Muñoz".

"Ignoro si las tecnologías que usaban eran adquiridas externamente o creadas por ellos", agregó el general director al fiscal Palma sobre Álex Smith -creador de Antorcha- y su trabajo en la UIOE de La Araucanía.