Villa Alemana pide apoyo de familias con ascendencia árabe para acoger a refugiados sirios

El municipio de Villa Alemana pidió el apoyo de las familias de ascendencia árabe de la zona para recibir a las siete familias sirias que llegarán refugiadas en octubre.

"El fin es que una vez que las familias sirias lleguen no sientan que de la noche a la mañana no podrán conversar con nadie", explicó el alcalde José Sabat, en El Mercurio de Vaparaíso.

"No hay que olvidar que son familias que vienen arrancando de una guerra. No son parte integral de un bando u otro. Son familias de distintas religiones, con muchos niños; por lo tanto, no podemos hacer nada más que acogerlos", agregó.

La asesora del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior, Ivonne Collío, por su parte, dijo "hay hartas tareas que tenemos en conjunto, relacionadas fundamentalmente con educación, vivienda y salud, pero vamos de a poco trabajando en esta red de apoyo".

En octubre, 60 refugiados sirios llegarán a Villa Alemana y Macul.