Víctimas de Karadima: No es un motivo de alegría, pero estamos conformes

Tras conocer el fallo de la Corte de Apelaciones, las víctimas de Fernando Karadima, José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz dieron su parecer y comentaron acerca de las sensaciones tras lo acontecido.



"Si bien no es un motivo de alegría, sí estamos conformes. Han sido más de 20 años que de alguna manera hemos buscado justicia y reparaciones, porque sabemos que la justicia es la única manera de garantizar que estos tipos de hechos no ocurran", expresaron.



Murillo esgrimió que "confiamos que vendrán nuevos aires a la Iglesia de Santiago. Esperamos que esto se transforme en un nunca más".



Además, sostuvo que "la justicia llegó tarde, la Iglesia llegó tarde en muchos casos. Vuelvo a decir, esto no es muy motivo de alegría, pero sí estamos conformes porque dice que desde la justicia la Iglesia debe responder".