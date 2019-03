Víctimas de Abreu: Se acreditó que los hechos ocurrieron, aunque no sean constitutivos de delito

A través de una carta abierta con apoyo de la fundación Para la Confianza, Carolina Contreras, Antonella Orsini, Carola Paz, Fedra Vergara, Bárbara Zemelman y Andrea Zuckermann, el grupo de mujeres que acusó a Herval Abreu de acoso y abuso sexual, se manifestó tras el sobreseimiento que la justicia hizo al caso.

"Nuestra única intención al denunciar a una persona tan conocida y poderosa como Herval Abreu, fue la de visibilizar una situación que nos afecta no solo a nosotras, sino a muchas mujeres en ambientes laborales, artísticos, familiares o académicos", indicaron, además de revelar, a través de sus actos, conductas nocivas que, a juicio de las víctimas, se han normalizado. "Nuestro foco estuvo en que cada día hay muchas mujeres jóvenes que se integran a estos mundos y que esperamos no tengan que vivir las experiencias que nosotras vivimos", señalaron.

Además, expresaron que los intentos de silenciarlas, a través de acusaciones y de revelación de declaraciones, coartaron a otras mujeres a denunciar.

"Queremos agradecer el apoyo dado por nuestros propios compañeros de trabajo y por la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, quien nos contactó para ofrecernos ayuda desde el comienzo", añadieron, además de dar gracias a la Fiscalía Metropolitana Oriente por "su iniciativa para investigar los hechos, y su trato respetuoso y ágil".

También, admitieron que "al denunciar sabíamos que podríamos enfrentarnos a vacíos legales, por esta razón, creemos que la decisión del Ministerio Público es, sin duda, una victoria para nosotras. Se logró acreditar que los hechos ocurrieron, se demostró también que nuestros testimonios eran ciertos y que constituían un reflejo de prácticas habituales y legitimadas en nuestro medio y en tantos otros", explicaron, aunque lamentaron que lo comprobado no fuera constitutivo de delito, dejando entrever una estructura legal que "no da cuenta de los consensos que hemos alcanzado como sociedad".

"La ley penal chilena considera que, pese a que no haya consentimiento, no hay violación ni abuso si no hay utilización de fuerza física u otra causal establecida en la ley. Por tanto, el problema aquí no es que falten antecedentes, sino que los hechos son atípicos, lo que no hace más que evidenciar las deficientes políticas criminales que inspiran nuestra legislación", apuntaron respecto al hecho.

Indicando que, si bien con esto cierran una etapa, sin duda abren otra donde tienen cosas por hacer. "Urge promover un cambio cultural de protección y educación en materias de género, y reforzar los sistemas de prevención de abuso en ambientes especialmente jerárquicos. Por último, es necesaria la revisión de las políticas criminales actuales respecto de los delitos sexuales ya que, si no se prohíben y sancionan estas conductas, los consensos que hemos logrado como sociedad frente a la prevención de abusos, se convierten en meros acuerdos de palabra", expresaron.

"Nuestro apoyo siempre estará con las mujeres que, con valentía, denuncian estos hechos de los que históricamente hemos sido víctimas", finalizaron.