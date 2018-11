Víctima de femicidio frustrado en Viña del Mar: "No entiendo cómo lo sueltan"

Durante el fin de semana se conoció el ataque a una mujer en pleno centro de Viña de Mar, específicamente en la zona de Reñaca, cuando su expareja la atacó con un cuchillo, dejándola con graves lesiones.



Al respecto, la víctima quiso entregar su relato en exclusiva, en donde contó lo que ocurrió en la mañana del sábado.



"Dejo el arma, yo lo empujé y salí al pasillo. Él salió detrás de mí con mi hija. Me crucé con él y él con cara riéndose, tomó el arma blanca y me la quiso enterrar en el estómago para matarme, porque esa era su cara", aseveró.



La mujer además cuestionó el hecho de que el sujeto quedara en libertad y solo con medidas cautelares, como arraigo nacional y prohibición de acercarse.



"Si yo no pongo el brazo, el cuchillo me atraviesa el corazón. Yo no entiendo cómo lo sueltan", indicó.