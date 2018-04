Venezolanos y haitianos son los mayores reembarcados por la PDI

Durante los tres primeros meses de este año, la Policía de Investigaciones (PDI) ha negado el ingreso a 1.853 extranjeros en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, quienes en su mayoría son venezolanos y haitianos.

La principal razón para prohibirlo, es que éstos no han comprobado su calidad de turistas, por lo que ambas nacionalidades contarán con ciertas condiciones para su entrada al país. Esto por la propuesta del Gobierno en materia de inmigración.

De enero hasta el 6 de marzo, 514 venezolanos han sido devueltos a su país, mientras que a 454 haitianos se les ha negado el acceso a Chile.

De acuerdo a La Tercera, estas cifras de reembarcación han ido en aumento en el último tiempo, presentándose 5.829 casos en 2016, mientras que el año pasado el número se elevó a 9.912.

El jefe de Extranjería de la PDI, Bernardino Cárdenas, indicó que esta tendencia tiene estrecha relación con el flujo de personas que intentan ingresar al país, pero que no representan un porcentaje elevado, correspondiendo a un 3% o 4% del total.

El 68% de los casos corresponden a personas que no lograron entrar a Chile por no demostrar que venían de visita al país. Así lo explicó Cárdenas, quien dijo que "todo extranjero que llega el país tiene que acreditar medio económico o la finalidad por la que viene. Cuando ese relato es inconsistente y no lo acredita, se impide el ingreso", incluyéndose los casos de reservas hoteleras falsas y visitas a familiares inexistentes, entre otros.

Otras causas son el no contar con documentación, con 115 casos; tener prohibición de entrar a al país, con 87 y tener antecedentes penales, con 59.