Vecinos de Las Condes protestan contra viviendas sociales en Rotonda Atenas

"Queremos un plebiscito vinculante del sector, para detener la construcción en altura, hay saturación demográfica con 26.446 habitantes, provocando congestión vial y de colectores", dicen en su cuenta de Facebook los vecinos de la comuna de Las Condes que se reunieron en el centro comunitario "Rotonda Atenas" a protestar contra construcción de viviendas sociales por parte de la alcaldía de la comuna.

Según la agrupación "este proyecto no resuelve el problema habitacional de las 563 informadas, son solo 85 departamentos, con un financiamiento compartido, el edil quiere vender 80% y subsidiar el 20%", afirmaron, indicando además que la plusvalía de sus casas descendería a un 40%.

"Hoy vemos amenazada nuestra inversión, por quien hemos confiado nuestro voto", agregaron.

Por su parte, Lavín aseguró, a través de su cuenta de Twitter que "no hay ningún problema. Los que llegarán son vecinos de las Condes. Familias de esfuerzo. No habrá ningún problema", indicó, expresando además que el valor de las casas no bajarán.

