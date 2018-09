Vecino encara a director del Indap por desafortunado chiste en actividad en Olmúe

Un desafortunado comentario realizó el director nacional del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap), Carlos Recondo, durante la celebración del Día del Campesino Regional en Olmué.



En la instancia, el funcionario de Estado hizo un chiste con respecto a la tardanza al momento de llevarle agua.



"Parece que fueron a conseguirla a Petorca", comentó Recondo de acuerdo a El Periodista, en un comentario que fue celebrado por algunos presentes, aunque un vecino lo increpó.



"Estar sin agua no es un chiste, no es para que la gente se ría, no es un chiste, señor", expresó, generando los aplausos y respaldo de varias personas, para luego añadir que "no venga a reírse de la gente, Olmué está sin agua, no venga a echar chistes del agua aquí".



Lo ocurrido fue registrado y pone un capítulo más a la incertidumbre en torno al problema surgido entre los productores exportadores de palta en Petorca con respecto al uso del agua en la zona.