Vaticano oficializó la salida del cardenal Errázuriz del círculo de consejeros del papa Francisco

El Vaticano confirmó que el cardenal Francisco Javier Errázuriz fue apartado del consejo de cardenales del papa Francisco.

Además, ratificó las salidas del cardenal George Pell (acusado de cometer abusos sexuales contra menores en Australia) y Laurent Monsengwo, de la República Democrática del Congo.

Errázuriz está siendo investigado por encubrir casos de abusos sexuales al interior de la Iglesia chilena.

De acuerdo con el comunicado oficial del Vaticano, la decisión se tomó "siguiendo la solicitud expresada por los cardenales, al final de la XXVI reunión del Consejo de Cardenales (10 – 12 septiembre de 2018) con respecto a una reflexión sobre el trabajo, la estructura y la composición de dicha instancia y también teniendo en cuenta la avanzada edad de algunos miembros".

En agosto, cuando surgieron las primeras versiones de que saldría del círculo de consejeros de Francisco, Errázuriz dijo: "Normalmente los cargos en el Vaticano duran 5 años y fuimos nombrados hace 5 años. Por eso, podría ser que el santo padre haga cambios en la composición del consejo, no por las causales que afectan al cardenal Pell, sino simplemente por tener otros puntos de vista, a partir de otras experiencias pastorales, en el Consejo".

El septiembre, el cardenal chileno no estuvo en la XXVI Reunión del Consejo de Cardenales (C9). En noviembre, viajó a Roma para ratificar su salida del grupo. "No es una renuncia. Me despedí al término del período para el cual fui nombrado", dijo, según La Tercera.