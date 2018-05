Vargas Llosa tajante ante consulta sobre dictaduras de Axel Kaiser: "Esa pregunta no te la acepto"

El escritor Mario Vargas Llosa participó de la charla "¿Qué es ser liberal?" organizada por la Fundación para el Progreso que dirige Axel Kaiser.

El propio director de la entidad entrevistó al Premio Nobel de Literatura y le consultó su opinión respecto a las "dictaduras menos malas", comparando a Nicolás Maduro con Augusto Pinochet.

Sin embargo, Vargas Llosa hizo poner incómodo a Kaiser, ya que lo interrumpió y le aseguró enfático: "Esa pregunta yo no te la acepto".

Con un evidente nerviosismo, el entrevistador asegura "está muy bueno, esta era la reacción que yo quería".

Sin embargo, la afirmación de Kaiser no altera a Vargas Llosa, quien argumenta que "no la acepto porque parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o menos malas. No, las dictaduras son todas malas".

La respuesta del autor de "La ciudad y los perros" y "Pantaleón y las visitadoras" se llevó la ovación de la sala del Hotel W, y añadió que "algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores, pero el precio que se paga por eso es intolerable e inaceptable".

"Entrar en esa dinámica es un juego peligroso que nos conduce a aceptar a algunas dictaduras son tolerables y eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables", concluyó.