Varela responde a Confech: La educación no sexista supone diálogos y no exige vetos

El ministro de Educación, Gerardo Varela, salió al paso del rechazo que genera en el movimiento estudiantil e hizo un llamado a dialogar con el Mineduc para debatir sobre la educación no sexista que plantean las organizaciones.

"El desafío de la educación no sexista y del respeto, no sólo por los distintos géneros, también -por ejemplo- con la inmigración, supone diálogo, no exige vetos. Y por eso creemos que todos son bienvenidos a conversar, todos son bienvenidos a traer sus propuestas al Mineduc", precisó el secretario de Estado.

La Confech analiza la opción de diálogo con Varela. Algunas de sus voceras, como Paz Gajardo, recalca que "tiene que pedir disculpas, él tiene que reconocer sus errores", mientras que Aracelli Farías enfatizó que "nos parece una actitud un poco arrogante de que se victimice de que no lo estamos validando como interlocutor".