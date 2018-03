Van Rysselberghe y Punta Peuco: "No tiene ningún sentido que se cierre"

La presidenta de la Unión Democrática Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, habló con Radio ADN sobre las proyecciones que tiene el gobierno del Presidente electo y del eventual cierre de Punta Peuco.

Los primeros pasos que deberá dar Sebastián Piñera en su nuevo gobierno serán extensos, por lo que la senadora de la UDI comentó que tienen una gran responsabilidad de poder hacer bien las cosas, ya que cree que el éxito de este segundo período "se tiene que fraguar en cuatro años más en el traspaso de la banda presidencial a alguien de nuestro sector", señaló.

"Eso va a significar que la gente reconoció que las cosas no sólo se hicieron bien, sino que significaron una mejoría en su calidad de vida", proyectó van Rysselberghe.

Respecto al eventual cierre de Punta Peuco, que provocó varios comentarios, la parlamentaria cree que la Presidenta ya no lo cerró, agregando que "nunca pensé que lo iban a hacer de la forma como lo estaban haciendo. No tiene ningún sentido que se cierre".

"Es un penal como cualquier otro, que no tiene ningún tipo de beneficio reconocido por los ministros de justicia de Bachelet", opinó.

Además, dijo que cerrarlo en nuestro país es "absurdo", dado que en Chile hay una "gran falta de recintos penales", y que lo único que lo diferencia de otros espacios es que "hay una segregación de la población, pero esa es una situación que se da en todo el mundo", sostuvo la parlamentaria.

El nombramiento de los cargos en el parlamento también ha estado en la polémica, ya que los hijos del futuro ministro Andrés Chadwick volverán a La Moneda con puestos en la administración, al igual como sucedió en el caso de Michelle Bachelet con su hijo Sebastián Dávalos.

Frente a esto, Jacqueline van Rysselberghe respondió que "encuentro bien injusto que las personas, siendo muchas veces extremadamente competentes, tengan vetado determinados lugares productos de que son hijos o parientes de tal persona", expresó.

Pero sí aseguró que no le parece que "personas poco competentes que tengan vínculos familiares accedan a puestos que le queden grandes" enfatizó, agregando además que "Sebastián no tenía las competencias para ese cargo. No era la mejor persona", finalizó la senadora.