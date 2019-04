Van Rysselberghe dice que se contactó con dirigente de Asipes 'dada la confianza intelectual'

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que mantuvo contactos con Luis Felipe Moncada, Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes), para que este la asesora sobre las implicancias de un proyecto de ley que beneficiaba a pequeños pescadores artesanales para la extracción del jurel con la técnica “línea de mano”.

En su declaración ante la Fiscalía, en calidad de imputada por los posibles delitos de cohecho y fraude al fisco, la parlamentaria afirmó que recurrió a Mondaca, en 2014, porque la iniciativa no “no afectaba” a Asipes, de acuerdo con La Tercera, que cita el documento de 13 carillas que da cuenta de la versión de Van Rysselberghe.

“Para mí, el primer año de legisladora me hablaban en chino, entonces lo que hice fue, dada la confianza intelectual con Luis Felipe y dado que no le afectaba mayormente al sector industrial, salvo por el eventual colapso de la especie en caso de darse pesca ilegal, yo le preguntaba si era razonable lo que señalaban los armadores y si el riesgo que ellos veían de esta captura fuera de cuota global era efectivo”, dijo la representante.





"Luis Felipe me dijo que sí era un riesgo real y que ellos como industriales estaban dispuestos a regalar parte de su cuota a los artesanales chicos. Me parecía que él podía asesorarme, porque no les afectaba el proyecto. Yo conversé con Luis Felipe cuando se empezó a discutir el tema, a mí me tocaba presidir la comisión (de pesca) y quería saber de lo que se estaba hablando”, agregó.

Sobre las observaciones al proyecto planteadas por Mondaca en los correros electrónicos, Van Rysselberghe dijo sólo era la “opinión” que tenía el dirigente sobre la iniciativa; pero que, de todos modos, “coincidía” con lo que ella también “pensaba”.

“Yo tenía confianza intelectual con él y normalmente le pedía opinión y viceversa”, dijo.

En su declaración, la senadora se esforzó en dejar claro que las palabras de Mondaca no eran una orden, pese al tono de estas. “Respecto de la forma de pedir las cosas Luis Felipe, como lo conozco de hace años, es la forma en que se comunica, es así, pero no significa que esté dando una orden, sino que es su forma de hablar en todo. Yo le representaba cuando no coincidía con él”, dijo.

Sobre los eventuales aportes de la pesquera Camanchaca, la presidenta de la UDI dijo no saber nada al respecto, luego que la representante del Ministerio Público le exhibiera un documento en el que se constataba una ayuda de $5 millones.