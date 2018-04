Van Rysselberghe descarta sanciones para diputado Urrutia tras dichos contra víctimas de dictadura

La senadora por el Biobío y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, conversó con ADN para referirse a los dichos del diputado Urrutia que calificó de "terroristas" a las víctimas de la dictadura, donde aseguró que no se estudiarán sanciones contra el congresista.

"En lo personal no me gustan los exabruptos verbales ni físicos. No hacen bien a la institucionalidad", señaló la parlamentaria reflexionando que dentro de la UDI "la forma en cómo él planteó el tema evidentemente no es la adecuada, pero también hay muchos que plantean que dentro de las personas que hoy dia estan recibiendo pensiones que ofrecen de reparacion, hay personas que validaron la violencia".

Para la senadora "esto no significa que uno valide la violación a los DD.HH. que existieron, y víctimas de las violaciones a los DD.HH. hubo, lo que la UDI ha condenado siempre".

Respecto al proyecto de Ley de Identidad de Género, van Rysselberghe explicó que "no vamos a votar a favor de aquello pero eso no significa que piense que nunca nadie puede cambiar de sexo, pero esa decisión la debe tomar una persona adulta".

Finalmente, sobre la iniciativa para permitir la eutanasia, la senadora señaló que la vida se debe respetar hasta su término natural, y por eso están en contra.