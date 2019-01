Vallejo se querelló contra Gonzalo de la Carrera por divulgación de noticia falsa

La diputada Camila Vallejo presentó una querella contra el conductor radial Gonzalo de la Carrera, quien usó una noticia falsa para vincular a la parlamentaria con un supuesto apoyo a la pedofilia. Estuvo acompañada de los representantes Natalia Castillo, Karol Cariola y Girogio Jackson.

“No podemos permitir que se debilita así nuestra democracia”, escribió la militante comunista en su cuenta de Twitter.





Precisamente a través de esa red social, De la Carrera escribió: "Camila Vallejo defiende el derecho a la pedofilia. Espero sea aclarado", y compartió un enlace a un medio español de ultraderecha llamado "La Tribuna", reconocido por publicar artículos completamente falsos como el supuesto asesinato de un famoso empresario que murió de un infarto en su casa, o que un dirigente político fallecido habría estrangulado a su esposa.

De la Carrera posteriormente borró el tuit, y, en intercambios con otros usuarios de Twitter, alegó que él no tenía “cómo saber que este es un medio trucho, no me dedico a la investigación periodística".

El conductor de radio ofreció disculpas, pero en condicional. "Si la noticia que se difundió por Google es falsa, le ofrezco mis disculpas a Camila Vallejo", dijo.