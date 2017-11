US$ 800 millones han sido pagados en bonos y aguinaldos los últimos cuatro años

US$ 800 millones han sido desembolsados, en los últimos cuatro años, en bonos y aguinaldos para el sector público de acuerdo a cifras de la Dirección de Presupuesto (Dipres).

Según señaló La Tercera, a falta de cinco meses para que termine el Gobierno de Michelle Bachelet, los gastos en esta materia superan en un 16,6% a lo que pagó la administración de Sebastián Piñera.

Este año, US$ 138 millones fueron a esta área, el año pasado fueron US$ 209 millones y en 2015 US$ 250 millones.

Respecto a las instituciones más beneficiadas por dicha situación, Carabineros es la que más dinero ha recibido (US$ 103 millones), doblando al que le sigue en la lista: el Ejército de Chile.