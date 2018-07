Universidad Central suspendió a 14 profesores denunciados por acoso sexual

La Universidad Central separó de sus funciones a 14 profesores denunciados por acoso sexual. Los docentes pertenecen a distintas facultades y deberán esperar a que la institución se pronuncie sobre sus casos para retomar sus labores. Hay un plazo de treinta días.

Las indagatorias contra los profesores son parte del petitorio de las estudiantes que se tomaron la universidad por cerca de dos semanas.

"Para tener un debido proceso, estos académicos fueron separados de sus funciones y el comité de ética tiene que investigar estas denuncias y ver si es que tienen o no pruebas", explicó a El Mercurio Sergio Escobar, director de comunicaciones corporativas del plantel.

Uno de los docentes bajo sumario es el director de la Escuela de Ciencia Política, Rodrigo España, pero, de acuerdo con el decano de la facultad de gobierno, Marco Moreno, por no haber denunciado un caso que llegó a sus oídos. "En su rol de director de escuela habría, eventualmente, conocido una situación entre estudiantes y no habría abordado esta dificultad. Descarto que se refiera a situaciones de acoso o de abuso de poder", dijo.

Según el medio citado, en la facultad de Comunicaciones, un profesor realizaba listas con las estudiantes “más bonitas o ricas” con otros alumnos. "Hace poco me enteré que en la facultad hicieron una lista donde ponían a las 'más bonitas o ricas' y me contaron que yo estaba dentro de esa nómina. En la construcción de la lista participaron estudiantes junto a un profesor, quien siempre se me acercó mucho", dijo Magdalena Rubio, estudiante de tercer año de Periodismo.