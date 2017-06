UDI: "El Papa tiene el deber de decirle al Gobierno que no comparte la legalización del aborto"

"El Papa tiene el deber de decirle al Gobierno que no comparte la legalización del aborto". Con estas palabras, los diputados UDI Iván Norambuena y Enrique Van Rysselberghe reaccionaron a los dichos del cardenal Ricardo Ezzati, quien aseguró que el Papa visitará nuestro país "como pastor, no como político".

"Me extrañan las palabras del cardenal Ezzati porque si el Papa no condena la ley de aborto que el Gobierno está tratando de imponer y que se discute en el Congreso, no sabemos que otra autoridad moral del mundo puede hacerlo", dijo el primero.

"Si el asesinato de inocentes -agregó- no es rechazado aduciendo por motivos políticos, existirá un contrasentido que le causara una contradicción a miles de chilenos que ven en la figura de Francisco I un líder moral para ellos".

Por lo anterior, Norambuena anunció que "vamos a mandar una carta a la Conferencia Episcopal dando a conocer nuestra postura, donde expresaremos que no es momento de ocultar la cabeza y hacer como que nada está pasando, cuando estamos en medio de la aprobación del aborto en Chile".

"Más que nunca se necesita el valor de la Iglesia chilena para que junto con el Papa, condenemos esta ley, que no es más que la aprobación encubierta del aborto libre en nuestro país", sentenció el diputado.