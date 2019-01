Ubilla: 'Hay un intento de alterar la verdad con una intencionalidad política'

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que la declaración judicial del exgeneral de Carabineros Mauro Victtoriano es “una manipulación interesada, que busca tergiversar lo ocurrido” en los momentos posteriores del asesinato de Camilo Catrillanca.

De acuerdo con el exuniformado, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sabía que el comunero mapuche no estaba armado y que nunca existió un enfrentamiento. El secretario de Estado afirmó que no escuchó eso cuando habló con el policía, pero que en la comunicación hubo interferencia.

“No es casualidad que hayan aparecido en estos días versiones interesadas, que manipulan la verdad, que intentan desinformar y tergiversar los hechos. Aquí hay un intento de alterar la verdad con una intencionalidad política, que es involucrar al Gobierno o al Ministerio del Interior”, dijo la autoridad.

“Ninguna tergiversación, desinformación o manipulación, con marcada intencionalidad política, nos va sacar de nuestro camino. Esta campaña de desinformación pretende desgastar al gobierno. Nos atacan porque queremos avanzar y cambiar. Nada va impedir la determinación en la reforma de Carabineros. El cambio no se detiene, es necesario y urgente”, agregó.

Ubilla dio cuenta de la serie de comunicaciones oficiales que existieron entre Carabineros y el Ministerio del Interior luego del asesinato de Catrillanca y, en ninguno de ellas, según lo detallado por la autoridad, existió referencia a que la víctima iba desarmada o que no existió enfrentamiento. "Hay una serie de hechos que nos llevan a pensar, ¿por qué el general Victtoriano afirma que le habría informado al ministro del Interior que no había armas en posesión de la víctima? ¿Por qué no dejó constatado eso en el informe policial y en el parte? Entiendo que podría habérsele pasado, si eran las 2.30 de la madrugada, pero podría haber corregido eso al día siguiente, haber hecho un informe o un parte policial complementario", dijo.



Andrés Chadwick

"Esa información que él dice haberle dado al ministro habría generado inmediatamente una línea investigativa distinta a la que se inicia, dado que Carabineros habla en todos sus informes oficiales de disparos cruzados y de un enfrentamiento. Él tuvo, como máxima autoridad, la obligación de entregar datos claves y sensibles para la investigación, y ahora intenta trasladar la responsabilidad a terceros", agregó.

Según La Tercera, Ubilla aseguró que Victtoriano también dijo que "la comunicación era imperfecta”. “Es un hecho que la comunicación era defectuosa. Entonces, el ministro no puede afirmar qué se le dijo o no se le dijo. Es un hecho que lo pone a él en una circunstancia descontextualizada. Ese tema es puesto por el general Victtoriano. Si él consideraba que es una verdad necesaria de conocer, mi pregunta es ¿por qué no lo hizo ver en el informe policial?", afirmo.

"No es que (el Ministro del Interior) no escuchara la conversación. La conversación la tuvo, no escuchó esa parte del contenido. La respuesta del ministro es frente a esa pregunta del fiscal: que eso no lo escuchó. Es la respuesta correcta, porque si él dice “no, no me lo dijo”, y se lo dijo, está mintiendo. Y tanto él como Victtoriano, en declaraciones distintas, dicen que la comunicación era defectuosa", agregó.

Ubilla también se refirió a la postura que ha tomado la posición de pedir la salida de Chadwick. Para él, “están pisando el palito” y cayendo en las intenciones de Victtoriano. “Pero estamos seguros de que la información objetiva y veraz que estamos entregando pondrá el énfasis en la omisión del general (r) Victtoriano de haber consignado en los informes oficiales y por escrito lo que él señala haber informado verbalmente. Ahora, es legítimo que los parlamentarios de oposición marquen posiciones”, dijo.