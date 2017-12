U. Católica y de Chile lideran ránking de calidad de universidades chilenas

El grupo de estudios avanzados Universitas, junto al diario El Mercurio, publicaron este jueves el Ránking de Calidad de la Docencia de Pregrado 2017, que incluye a 46 universidades chilenas.

El listado está liderado por la Pontificia Universidad Católica, que ponderó un puntaje de 87,1 puntos, seguida por la Universidad de Chile con 84,2.

En la evaluación se toman en consideración cuatro factores:

1. Estudiantes: Considera puntajes NEM y PSU.

2. Académicos: Considera porcentaje de profesores que trabajan más de media jornada y de aquellos que poseen grado de doctor.

3. Proceso formativo: Considera número de estudiantes por académico, años promedio de acreditación, tasa de retención al segundo año y brecha de duración de carreras.

4. Gestión institucional: Considera los años de acreditación institucional, porcentaje de carreras acreditadas e ingresos por alumno.





El top ten de universidades chilenas lo completan la U. de Concepción (84,1 puntos), del Bío-Bío (78,4), Austral (76), de Talca (74,7), Católica de Valparaíso (73,7), de La Frontera (71,2), de Tarapacá (70,6) y Técnica Federico Santa María (68,4).

La primera universidad privada no tradicional en el ránking de la U. del Desarrollo (68,4 puntos), que se pegó un salto del lugar 17° al 11° respecto al 2016.

La lista de 46 universidades, que no incluye las instituciones no acreditadas ni aquellas que no han publicado sus datos en el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), tiene tres instituciones bajo los 40 puntos.

Se trata de la U. de las Américas (37,4 puntos), Iberoamericana de Ciencias de la Información (33,8) y Gabriela Mistral (32,1). Estas dos últimas reaparecen en el ránking tras su reacreditación en 2016.

Otras siete cierran el grupo de instituciones que marcan bajo los 50 puntos: U. de Atacama (49,4 puntos), Tecnológica Metropolitana (48,8), Viña del Mar (47,4), Academia Humanismo Cristiano (46,7), Los Lagos (44,7), Santo Tomás (44,4) y Arturo Prat (42,9).





Otro de los factores que consideró el informe es la investigación que desarrollan las universidades. En este ránking, también lidera la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Tras ella, se posiciona la Universidad Técnica Federico Santa María, cuyo número de citas por publicación supera a todo el resto de las instituciones. La Universidad de Chile, por su parte, destaca dentro del grupo por tener la mayor productividad académica.

En cuarto lugar, la Ufro se lleva la mayor cantidad de recursos para investigación (Fondecyt) por académico.

El top ten está conformado por las seis universidades más antiguas del sistema. Sin embargo, entre ellas se entreveran cuatro instituciones creadas tras la reforma del '80: U. de la Frontera, de Talca, Tarapacá y la Andrés Bello, esta última es la única privada.