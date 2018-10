TVN recibe menos de la mitad del presupuesto autorizado por el Congreso

Un día difícil ha tenido que vivir TVN debido los múltiple despidos que realizó el canal producto de la crisis financiera que se encuentra viviendo. Luego de esto, tras un comunicado de prensa realizado por el medio de comunicación, se dio a conocer la decisión final de la Dirección de Presupuestos (Dipres), organismo estatal chileno perteneciente al Ministerio de Hacienda, con respecto al presupuesto que será entregado a la estación.

"Se autorizó un aporte de capital por US$22.300.000 para los proyectos de inversión en Televisión Digital Terrestre y en Infraestructura Regional, faltando los ítems Plan de Adecuación competitiva (US$25.000.000) y Señal Cultural (US$17.600.000)", publicó la Gerencia de Marketing y Comunicaciones de las señal a través de un comunicado de prensa entregado esta mañana.

Las aguas no logran calmarse debido a que TVN recibió menos de la mitad del dinero que tenían presupuestado. El "Ministerio de Hacienda dio cumplimiento en parte a la Ley 21.805, que autoriza al Fisco a capitalizar de manera extraordinaria al canal", se mencionó en el escrito. El resto del dinero que no fue aprobado se debió a que el plan presentado por el canal era para cubrir gastos como pago de indemnizaciones y despidos, y no para invertir, de acuerdo al Diario Financiero.

Junto a este rechazo en la entrega total del monto, el cual ayudaría a estabilizar la crisis económica que vive Televisión Nacional de Chile, se suma el comunicado de prensa realizado por el Sindicato de trabajadores del canal, en el cual dice que "hay una clara responsabilidad del Estado, que en su calidad de dueño de TVN ha dilatado en forma inexplicable la entrega de los recursos aprobados por una la Ley de la República. Aporte fundamental para que TVN pueda cumplir con su Misión Pública”.