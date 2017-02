Turistas israelíes fueron expulsados del Parque Torres del Paine por usar fuego en lugar prohibido

La Conaf informó que durante esta jornada tres turistas fueron expulsados luego de estar pernoctando al interior del Parque Nacional Torres del Paine (PNTP), tras ser sorprendidos utilizando una cocinilla para calentar comida en sector no autorizado.



A través de un comunicado, señalaron que la situación aconteció cuando personal guardaparques fueron alertados por una persona que traslada equipaje de turistas sobre este incidente, el cual les habría hecho la advertencia de la prohibición a los involucrados, quienes hicieron caso omiso.



Los turistas eran de nacionalidad israelí, los que fueron expulsados del sector luego de que estuvieran guardando sus elementos de camping y evidenciando el uso de la cocinilla para calentar su comida.



Al respecto, la directora regional de la Conaf, Elisabeth Muñoz, respaldó las acciones del Parque Nacional, manifestando que el actuar fue “en concordancia por lo establecido por nosotros a nivel nacional con respecto a poder o no poder hacer fuego al interior de las áreas silvestres protegidas en lugares no autorizados”.



Cabe señalar que “desde el 2012 a la fecha, alrededor de una treintena de personas han sido expulsadas del PNTP por incumplimiento de las normas del Parque o por infracción a la Ley 20.653 que regula el uso del fuego en Areas Silvestres Protegidas del Estado de Chile”.