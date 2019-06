Turista canadiense fue asesinado al resistirse a asalto en Valparaíso

Un turista de nacionalidad canadiense que se encontraba de vacaciones por el país, fue atacado por dos sujetos que intentaron quitarle sus cosas. Al resistirse al asalto, los dos antisociales lo amenazaron con armas cortopunzantes, para luego asesinarlo.

Personal de carabineros se encuentra entrevistando testigos que de manera preliminar ya habrían identificado a los homicidas.

La fuerza policial inició el "plan candado" que consiste en realizar controles en el tráfico y a transeúntes, para poder dar rápidamente con los antisociales.

Al respecto, el intendente de la Región, Jorge Martínez, comentó que "esto no da para más. La forma, el cómo ha ocurrido esto frente a su familia, es realmente horrible. Es duro y es un llamado. No más delincuencia en Valparaíso, no más delincuencia en la región y en Chile. Nosotros tenemos que ganar esta guerra".



De momento, aún no se logra dar con el paradero de los antisociales involucrados en el crimen.