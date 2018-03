Turista argentino está extraviado desde el 5 de marzo en zona cordillerana de Los Lagos

Un turista argentino cumplió este lunes seis días desaparecido en la zona cordillerana de Cochamó en la Región de Los Lagos.

Se trata de Enrique Kempel (63), instructor de montaña y ski, quien fue visto por última vez el 5 de marzo pasado.

"Quería conocer un lugar que se llama Pampa Linda, no llegó a ningún paso fronterizo. No ha dado señales de vida, es complicado, sobre todo, para alguien solo. No llevaba carpa, también sufrió una caída del caballo cuando lo encaminaron. Pese a que sangró de la nariz, decidió continuar", contó a ADN la dirigenta vecinal Paso El León, Patricia Montero.

Según el mayor Pablo Olivares, jefe de la Quinta Comiría de Puerto Montt, Kempel "salió desde el retén Paso El León el día 5 de marzo y en cinco días debía llegar a otro sector y comunicarse con un familiar".

"Al no tener respuesta, su familiar realizó una denuncia de presunta desgracia (...) Se han activado los sistemas de búsqueda", agregó.

Arrieros de la zona también participan de los rastreos del instructor trasandino.