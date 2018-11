Tuitero acusado de amenazas contra Cecilia Pérez: "No fui formalizado ni imputado"

El tuitero y estudiante de Derecho, Nicolás González, aseguró que "no fui formalizado ni imputado" por las supuestas amenazas contra la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

El joven sostuvo que 89 días después le devolvieron su celular que fue incautado por el OS-9 de Carabineros tras tuitear que "soñé que era del MIR y me joteaba a Cecilia Pérez para poner una bomba en su casa".

"No fui formalizado ni imputado. El mismo fiscal jefe me afirmó que no considera que haya ningún delito ¿Para qué hubo tanto show entonces?", escribió en su cuenta de Twitter.

Además, relató que fue contactado una sóla vez, cuando el Ministerio Público "me pidió una declaración. El Gobierno no volvió a pronunciarse sobre el caso, menos aún Carabineros".

"Los medios que me perfilaron de terrorista no se me acercaron ni corrigieron su información. Más aún, los pantallazos son exactamente los mismos que aparecen en la carpeta de investigación de Carabineros, con la misma foto de perfil", añadió.

González no descartó acciones legales y lamentó que "nadie me va a reparar el daño injusta e intencionalmente hecho a mi imagen e integridad psíquica".

"No sé si sigue la investigación y no sé si el caso va a seguir, no aparezco en el Poder Judicial ni en Fiscalía, no sé si me afectará a futuro. De lo único que estoy seguro ahora es de lo que he estado seguro todo este tiempo: no hubo ningún delito, fue un despilfarro de recursos públicos y este gobierno no sabe manejar absolutamente nada", concluyó.

