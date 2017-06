Tribunal rechaza sobreseer a Sebastián Dávalos en caso Caval

El Tribunal de Garantía de Rancagua rechazó este martes sobreseer al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, en el marco de la investigación por el caso Caval.

En la audiencia, el juez Mauricio Silva no acogió la solicitud de la defensa del esposo de Natalia Compagnon tras establecer que "la responsabilidad del imputado no ha sido totalmente descartada" y no resulta "incuestionable" que no haya cometido delito.

"No cabe a juicio del tribunal hacer lugar a la petición que ha hecho la defensa de Sebastián Dávalos de sobreseerlo definitivamente y de manera parcial por ahora de tráfico de influencia, violación de secreto, uso de información privilegiada, negociación incpompatible y cohecho", dijo.