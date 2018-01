Tribunal Constitucional quitó nuevas facultades sancionatorias al Sernac

El Tribunal Constitucional emitió el fallo del proyecto de ley que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, decretando que las normas que fortalecen las facultades sancionatorias del organismo son inconstitucionales.

La decisión del tribunal, considerado como una derrota para el Gobierno, decretó que son "en lo medular, inconstitucionales las nuevas potestades jurisdiccionales que el Proyecto de Ley contemplaba entregar al SERNAC. En todo caso, mantuvo incólume el aumento de sanciones y el régimen de protección a los consumidores propuesto en el Proyecto".

"La declaración de inconstitucionalidad encuentra su fundamento en que las medidas que comprenden la facultad de juzgar por parte del Sernac 'sólo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente e imparcial, características que éste no reúne'."

Trabajadores del Sernac lamentan fallo

En conversación con ADN, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Sernac, Esmeralda Muñoz, lamentó la decisión y reveló que todos los días deben afrontar las exigencias de los afectados.

"Es una gran impotencia atender público todos los días, problemas, reclamos y no tener herramientas para defender a los consumidores", dice.

"No es porque no queramos o porque no se pueda. El poder económico es tan fuerte en este país, que manda, golpea la mesa y acciones de mejora como éstas, se ven truncadas", expresó.