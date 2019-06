Tribunal Ambiental de Valdivia decide mantener medida cautelar contra tronaduras

La empresa Mina Invierno de los grupos Angelini y Von Appen, solicitó al Tribunal Ambiental de Valdivia el levantamiento de la medida cautelar dictada a fines de marzo, que prohíbe realizar tronaduras bajo la costa de 100 metros sobre el nivel del mar, condición que no permite continuar con la extracción de las reservas de carbón, haciendo inviable el proyecto minero.

Por dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, rechazó la medida. Las peticiones fueron presentadas por la parte reclamante, que solicitó suspender las tronaduras; y por la empresa y sus sindicatos de trabajadores, quienes se opusieron a la medida cautelar, solicitando alzarla o decretar una caución de USD $15 millones.

En la resolución, el Tribunal Ambiental de Valdivia estimó que "la información contenida es confusa, lo que genera incerteza respecto de los efectos en el componente paleobotánico de las tronaduras autorizadas; por tanto, aplicando el principio precautorio, resulta más apropiado actuar con cautela, observando la necesaria proporcionalidad respecto de los efectos que tendrá sobre el patrimonio del afectado", indicaron.

El fallo que mantuvo la medida decretada en marzo afirmó que "la Minera Invierno S.A. no logra acreditar por qué no puede continuar la explotación del rajo en forma mecánica, en aquellas áreas donde no habrían areniscas grises compactas" puntualizan.

La resolución contó con los votos a favor de los ministros Michael Hantke Domas y sra. Sibel Villalobos Volpi; mientras que el voto en contra es del ministro Iván Hunter Ampuero.