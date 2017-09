Tres adultos mayores fallecieron tras choque frontal en Aysén

Tres adultos mayores fallecieron en un accidente de tránsito registrado este domingo, a la altura del kilómetro 50 de la ruta CH-240 que une las ciudades de Puerto Aysén y Coyhaique. El teniente coronel Cristián Martínez, Subprefecto Administrativo de la Prefectura Aysén señaló que "una vez que el personal arribó al sitio del suceso, pudo verificar la ocurrencia de una colisión con participación de dos vehículos".

En el lugar perdieron la vida dos mujeres de 71 y 73 años de edad junto a un hombre de 85 años, quienes viajaban a bordo del automóvil marca Chevrolet Sail matrícula FPHT–17, en tanto que el segundo móvil corresponde a un Great Wall Haval patente FDFR-78. Junto a carabineros llegaron equipos de emergencia que se abocaron a prestar primeros auxilios. Ambos conductores fueron derivados al hospital regional.

Los antecedentes del procedimiento fueron remitidos a la Fiscalía de Puerto Aysén, siendo dispuesta la concurrencia de la SIAT de Carabineros para indagar la causa basal del accidente. "Uno de los conductores perdió el control del vehículo y traspasó el eje central de la calzada, impactando de forma frontal ambos móviles, ocurriendo en el lugar el lamentable fallecimiento de tres personas adultos mayores ", expresó Martínez.





Asimismo el Subprefecto Administrativo precisó que los ocupantes no llevaban puestos los elementos de seguridad. "Los conductores y pasajeros no portaban el cinturón de seguridad. Es por eso que hacemos el llamado –más aún en el mes de septiembre con ocasión de fiestas, donde existe un mayor desplazamiento de personas- a utilizar este elemento de seguridad, el cual si bien no evita los accidentes, contribuye a disminuir las lesiones que se pueden originar por causa de estos".

Por su parte la Capitán Verónica Figueroa Fernández, Jefe de la SIAT, recalcó a los conductores y pasajeros utilizar este dispositivo junto con transitar a una velocidad razonable y prudente. "Hacemos hincapié en el uso del cinturón de seguridad. Las personas que iban al interior de este vehículo, al menos una de ellas pudo haber resultado sólo lesionada si hubiese estado haciendo uso de este dispositivo que está al interior del vehículo -que es gratuito- y que es muy importante sea utilizado por todos los ocupantes y no sólo por el conductor”, añadió la oficial.

Personal de la SIAT desarrolló diversos peritajes durante gran parte de la mañana en el lugar con la finalidad de realizar una fijación fotográfica y planimétrica del sitio del suceso, verificar las condiciones de la ruta, visibilidad, condiciones climáticas junto con chequear indicios de frenado, las fuerzas involucradas y determinar la dinámica y causas del accidente. Cerca del medio día tras la autorización de la Fiscalía, los cuerpos fueron levantados y remitidos al Servicio Médico Legal con la finalidad de efectuar los exámenes tanatológicos y determinar de manera científica las causas del deceso.