Transbank cifró en 4 mil las tarjetas clonadas

Nuevas denuncias se han recibido en San Miguel, luego de la clonación masiva de tarjetas, ocurrido durante el fin de semana pasado y por el que serán formalizados en la tarde de este lunes a los presuntos autores de este delito.



Los problemas que han surgido tras el caso es que los bancos han apuntado a que si los usuarios no pagan un seguro mes a mes, se arriesgan a que no se devuelva el dinero sustraído.



De acuerdo a Transbank y otros antecedentes, en promedio cada víctima sufrió el robo de $200 mil, a través de la obtención de datos de 4.000 tarjetas bancarias; realizándose 360 operaciones ilícitas.



Además, se pudo constatar que el origen de la clonación ocurrió en una sucursal de la bencinera Shell, en Gran Avenida, San Miguel.



Con respecto al proyecto de ley que busca modificar el tema del pago de parte de los bancos, el ministro de Economía, José Ramón Valente, indicó que "cuando uno es sujeto de un fraude, queda cubierto desde el minuto que uno avisa a una institución".



"La ley lo que hace es que uno quede cubierto con los fraudes desde que uno avisa y no de los que podrían haber ocurrido antes de que uno se dé cuenta y avise. Hoy, para estar cubierto de eso, hay que comprar un seguro", dijo.



Valente profundizó en que el proyecto de ley "establece y que estamos de acuerdo como Ejecutivo es que no se requiera comprar un seguro, sino que sea otorgado por las mismas instituciones. Se tienen que pagar dentro de los siete días de que ocurrió el evento, porque eso no está normado".



Cabe señalar que las víctimas del fraude podrán acceder a su copia de parte para efectos del seguro en la web de la Fiscalía con rut y clave única del registro civil. Además, esta tarde formalizarán a los cinco involucrados.