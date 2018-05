Tomás Jocelyn-Holt: "La calidad de la revolución se mide por el tamaño de los senos de sus musas"

Tomás Jocelyn-Holt, excandidato presidencial, recibió fuerte críticas luego de cuestionar la marcha feministas con una alusión a los senos de las mujeres que protestaron en toples.

En su cuenta de Twitter, posteó la foto de una mujer sin ropa en el tronco, en pasamontañas, parada frente a la estatua de Juan Pablo II, en la Universidad Católica; y la comparó con el cuadro del pintor Eugène Delacroix en el que la Libertad avanza representada como una mujer con los pechos descubiertos, en conmemoración de la Revolución Francesa.

Las francesas tenían, para la revolución francesa, pechugas más protuberantes, o al menos así lo pensó Delacroix.. La calidad de la revolución se mide x el tamaño de los senos de sus musas. Si son turgentes, tanto mejor. Me temo q'Chile deberá esperar 😔 #MarchaEstudiantil pic.twitter.com/E6wLMXpqFG

El tuit generó una serie de cuestionamientos en su contra.

Hablaste sobre turgencia de tetas, las comparaste con las de tu madre y esposa, y mencionaste que reconoces lo feo porque creciste rodeado de belleza, asi que no, no intentes hacer creer que tus argumentos no son bajos. Yo entiendo lo que leo. SEÑALASTE FEALDAD https://t.co/wqFSCbBPNh