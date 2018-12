Tomás Jocelyn-Holt es el primer multado por fumar en espacios públicos en Las Condes

Tomás Jocelyn-Holt fue el primer multado por la nueva normativa de la comuna de Las Condes, en Santiago, que busca que las personas que fuman en parques y plazas lo hagan en espacios predefinidos.

El excandidato presidencial justificó su actuar aseverando que no habrían estudios científicos que demuestren que los fumadores pasivos sean afectados en espacios al aire libre, y que un municipio no tiene las atribuciones para implementar este tipo de prohibiciones.

Good for you... Me importa una raja... puedes estar a favor de lo que quieras con tal que no sea fruto de una extralimitación de las atribuciones de una autoridad y no viole garantías constitucionales... y eso es lo que en este caso discutimos c/quién corresponde. https://t.co/dtWvpTkuxp