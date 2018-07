Tomás Cox critica a denunciantes de Nicolás López: ¿Hay alguna demanda de las chiquillas?

Tomás Cox calificó de "pobres pájaras" a las mujeres que denunciaron, en un reportaje de revista Sábado, al director Nicolás López por acoso laboral y abuso sexual.

"¿Hay alguna demanda de las chiquillas o son puras exclamaciones y berrinches tardíos?", dijo en el programa Mundo Real, de radio El Conquistador.

José Opazo, también participe del espacio, le llamó la atención por referirse a las denuncias como "berrinches tardíos". "Ten cuidado con eso", dijo el periodista.

"No lo estaba diciendo de un punto de vista peyorativo", dijo el productor de eventos. "Lo que quiero decir es por qué el año 2013, 14, 15, no lo dijeron al día siguiente a las 9 de la mañana", agregó.

"Esta discusión la hemos tenido en varias ocasiones y va mucho en la condición de poder que puede llegar a tener esa persona con que tú trabajas", retrucó Opazo.

Pero Cox insistió: "Lo entiendo, pero si una chiquilla fue hostigada hace 6 años y no trabajó más con López, ¿por qué al día siguiente no lo denunció? No estoy enjuiciando a la chiquilla, estoy preguntándome algo. ¿Es miedo, temor, dejación, inmadurez? No sé".



El también animador de televisión se refirió a la investigación de oficio abierta contra López e hizo diferencias. "Una cosa es la investigación, y otra es que las afectadas presenten una demanda, y nadie ha presentado alguna. No van a presentar ninguna. Te lo doy firmado", dijo.

"Uno no es nadie para recetar nada (…) pero igual quiero decir que por favor denuncien, aunque tengan miedo, díganlo al tiro. No esperen un año, dos años como estas chiquillas, estas pobres pájaras", agregó.