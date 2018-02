Tío rechaza las críticas del papá de Emmelyn: "Padre es el que cría, no el que engendra"

Marco Vidal, tío de Emmelyn, respondió a su padre biológico Cristián Canales, quien deslizó sospechas sobre la familia materna de la menor y solicitó su tuición.

"El apoyo que necesitábamos para poder criar a la Emmelyn era allá, no estando en Curicó, no teniendo contactos por teléfono, no hacerse presente en un cumpleaños. Padre es el que cría, no el que engendra", disparó.

El cuñado de Canales subrayó que "a la Emmelyn nunca le faltó nada con nosotros. Si se escapó esto de las manos fue porque mis papás tuvieron esa defensa, que él los manipuló tanto, les lavó tanto el cerebro, que consiguió lo que quería"

"Cristián obviamente va a tener ventaja porque es el padre legítimo", lamentó resignado Vidal.

Recordemos que la pequeña Emmelyn de 11 años apareció tras una semana secuestrada en la zona boscosa de Licantén por José Navarro.