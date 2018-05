Tío acusa discriminación por negativa a la tuición de la hermana de Ambar

El tío de la pequeña Ámbar, Ignacio Páez, asegura que nuevamente ha sido discriminado en el caso de la hermana de la menor asesinada en la comuna de Los Andes, que vive en un hogar del Sename, al negársele un régimen de visitas y la opción de obtener su tuición.

"Que la saquen del sistema, que sea una niña feliz, alegre, que disfrute su infancia. Tiene ocho años y su vida no ha sido la mejor. No ha tenido una infancia linda, como se merecen todas las niñas y los niños", comentó Páez.

En conversación con ADN Noticias, el tío de las menores recalcó que "no entiendo por qué no me la dejan ver. Los prejuicios de la sociedad, los prejuicios del sistema, los prejuicios del juzgado de familia". Ignacio Páez buscará ayuda de la Fundación Iguales.