The Times Chile interpuso recurso de protección en contra de la Presidencia

El sitio de noticias The Times Chile informa que interpuso un recurso de protección en contra de la Presidencia de la República para que "se reestablezca el estado de derecho y no se continúen perpetrando situaciones discriminatorias".

El portal difunde la acción legal que patrocina el abogado Jorge Cabrera, detallando que desde el 11 de marzo de 2018 el medio no cuenta con "credenciales permanentes, pese a que se han realizado las solicitudes a la Dirección de Prensa del Gobierno".

El representante legal del medio, Víctor Arce, asegura que "este 2019, Presidencia no ha considerado a The Times en ninguna gira nacional e internacional. Hemos sido arbitrariamente discriminados y no hay una explicación".