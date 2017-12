Testimonio en 1992: La verdad de Palma Salamanca sobre la muerte de Guzmán

El 25 de marzo de 1992, Ricardo Palma Salamanca, sindicado como el autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán y quien fue ubicado este viernes en Francia, declaró en un cuartel policial de Santiago, donde detalló cómo planearon y ocurrió el atentado contra el fundador de la UDI.

En un audio -al que accedió La Prueba de ADN-, el "Negro" entrega su testimonio ante el subcomisario Jorge Barraza -en ese entonces, jefe de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales-, a quien le dijo que lo ocurrido con el legislador no fue un homicidio, sino que "ajusticiamiento" el 1 de abril de 1991.

"Emilio (Raúl Escobar Poblete) me dijo que estaban viendo a Guzmán. Él con un grupo y que lo tenían casi listo, que era cosa de hacerlo. Me puse a discutir con él, pero me dijo que estaba definido. Siempre le discutí eso, que no me parecía y hasta el día de hoy, antes que me agarraran", señaló.

Según Palma, mientras se preparaba el crimen de Guzmán, "fui dos veces, solo" al Campus Oriente de la Universidad Católica, donde el senador UDI impartía clases de Derecho Constitucional.

"Él (comandante Emilio) tenía pensado agarrarlo, tomarlo por sorpresa en una escalinata que había a la salida de su sala. Le planteé que era medio absurdo, porque se iba a dar cuenta, era una zona bastante despoblada y conoiciendo la inteligencia de este tipo, se iba a dar cuenta", agregó.





Y completó: "Le planteé que había que hacerlo adentro o en el estacionamiento, me dijo que no. Y le dije que no quería tener participación directa, me dijo 'no si yo soy el encargado, tú me cubrí' la espalda. Ése era mi papel".

En su relato al subcomisario Barraza, Palma describió aquel 1 de abril de 1991: "Nos juntamos a las 4 en Las Torres con Macul, ahí me pasó a buscar. Llegamos a la calle al frente del Campus Oriente", donde vieron a Guzmán casi una hora después para abordar su Subaru Legacy gris.

"¿Su posición de tiro respecto al senador?", lo requirió el subcomisario. A lo que el "Negro" respondió: "A la altura de la espalda. Yo lo veo que se sube, levanta la cabeza, permanece al costado del chofer".

"¿Hubo siete disparos?", lo interrumpe el policía. "Yo disparé con guantes quirúrgicos. Emilio creo que andaba con pegamento y scotch", recordó.

"Salimos corriendo, subimos al auto, Emilio al volante y yo de copiloto, nos fuimos por la ruta definida: Simón Bolívar, Jorge Washington e Irarrázabal", detalló Palma, señalando que luego "tomamos una micro al otro lado de la Plaza Ñuñoa y después nos bajamos en Vespucio", concluyó.