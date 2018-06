Testigo de asesinato de mujer en Barrio República: "Eran unas hienas, eran unos salvajes"

Jorge Obreque es una de las piezas claves en el juicio por el asesinato de Margarita Ancacoy, en el Barrio República. Minutos antes de presenciar como los sujetos mataban a la trabajadora de la Universidad de Chile, él mismo había sido atacado por los imputados, que dice eran siete y no cinco como se estableció gracias a las cámaras de seguridad.

"Como los conocía yo, me saqué el cinturón y los enfrenté. Como que ellos se detuvieron un poco y miro para atrás y viene un compadre con un palo a pegarme. Yo me echo para atrás y ahí es donde aparece el compadre que salió a atajar a la señora y ella arrancó para el medio, cuando yo le gritaba ‘¡arranque señora, arranque!’ No sé si me habrá escuchado la señora, pero ella arrancó para el lado mío", dijo el hombre a Teletrece.

"Eran unas hienas, eran unos salvajes como le pegaban. Yo les rogaba, les suplicaba que no le pegaran más por favor. ¡Suéltenla, suéltenla!' les gritaba, pero no escucharon", agregó.

Mientras Ancacoy era agredida, Obreque fue a buscar ayuda. Volvió con unos carabineros y, de acuerdo a su relato, la víctima aún estaba con vida.

"Cuando esté el último preso, ahí voy a desahogarme. Por eso le doy un abrazo de aquí a la familia y espero que sigamos juntos hasta el final y le pido perdón por no haberla podido salvar y gracias por haberme salvado a mí. Le quiero puro decir a la familia que voy a seguir hasta el final para que queden presos estos asesinos", dijo.