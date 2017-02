Taxista que encaró a Gómez-Lobo: "Le pasaremos la cuenta a este Gobierno en las elecciones"

"Los taxistas le vamos a pasar la cuenta a este Gobierno cuando sean las elecciones. Ahí los quiero ver".

Con esa declaración Claudio Morales, el taxista que protagonizó un incidente con el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, profundizó en La Pauta B su crítica al Gobierno por su gestión para regular las aplicaciones para movilizar pasajeros.

El chofer le respondió al secretario de Estado, quien aseguró que la gente prefiere Uber. "Me parece básica porque él está avalando la ilegalidad. Él tiene todas las facilidades, y lo dijo un senador, para eliminar la aplicación Uber y Cabify", indicó Morales.

"A mí no me parece justo que una empresa que no licita, como yo licito, haga el mismo trabajo que yo estoy haciendo y nadie dice nada", agregó.

Gómez-Lobo, en tanto, dijo entender la "molestia" del taxista, aunque recalcó que "hay muchos que abusan de los pasajeros, muchos adulteran el taxímetro, no todos, hacen cambios (de billetes) y estafan a los pasajeros".

"En ese sentido, muchos usuarios están molestos con el servicio de taxis básicos. Muchas veces optan por servicios alternativos que si bien no cumplen la normativa vigente, siguen operando", dijo.

Crítica al "Chino" Ríos

Asimismo, el conductor cuestionó incluso al exnúmero uno del tenis, Marcelo Ríos, quien promociona la aplicación. "Yo no puedo avalar la ilegalidad. Aquí, por ejemplo el equipo de Copa Davis sale avalando también la ilegalidad (...) Dígale al Chino Ríos que nosotros también trasladamos borrachos", enfatizó.

Por último, el taxista le mandó un duró mensaje a la Presidenta Michelle Bachelet: "Lo que escribieron con la mano lo borran con el codo. Está bien, si quieren tapar la cesantía a costa de Uber y Cabify hagámoslo de forma legal y que sea con igualdad, que es lo que más predica la Presidenta".