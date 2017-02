Taxista increpó a ministro de Transportes por Uber

La idea era presentar un nuevo de bus para el Transantiago. Pero un hombre, presumiblemente un taxista, interrumpió la pauta del ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo con críticas contra el Gobierno y su gestión para regular Uber.

“Cuando empiece marzo y las calles se congestionen, qué vamos a hacer. Ustedes hablan de la contaminación y tenemos 45 mil en las calles (Uber). Yo tengo que licitar cada cinco años y me meten las manos al bolsillo. Dígame usted ¿De qué me sirve licitar? mejor me compro un bus y pirateo”, dijo el hombre, según consigna La Tercera.

El ministro, tratando de mantener la calma, respondió: “Tenemos un proyecto de ley en el Congreso para regular esto, porque ahora no tenemos facultad”.

Pero el manifestante siguió con su diatriba en contra de Uber: “Usted tiene que hacer lo que hizo Macri en Argentina, lo cortó de una, altiro. Dígame una cosa, ¿Uber paga impuestos aquí en Chile?”.

Y Gómez-Lobo sacó un as bajo la manga: “Ustedes tampoco, ustedes están excentos”.

“Qué básica su respuesta, ministro”, dijo el transportista, visiblemente molesto.

El ministro, entonces, atacó el orgullo profesional del taxista: “La gente prefiere el Uber, la gente también prefiere otros servicios, ¿Por qué los prefieren?”

Y el taxista contestó tajante, sin lugar a ninguna duda: “Porque ustedes le dieron las facilidades de entrar al país”.

Finalmente, el taxista se retiró, no sin antes dejar una crítica en el aire: “Usted no es una persona que haya estudiado transporte, usted es ingeniero comercial. Usted no tiene idea”.